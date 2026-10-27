Avui al Ciutat Solidària hem conegut la fundació Summae, una entitat que, des del 2007, treballa per donar resposta a les necessitats dels infants amb trastorns de desenvolupaments, i també a joves i adults amb diversitat relacionada amb una etiologia precoç. A més, a través de la seva obra social, impulsen iniciatives per donar suport a les famílies en situació de vulnerabilitat i facilitar l'accés a serveis especialitzats. Hem conegut la fundació Summae de la mà de la seva coordinadora tècnica en acompanyament terapèutic, Denise Balaguer.
Fundació Summae
A la secció 'Ciutat Solidaria' donem veu a associacions, fundacions o entitats amb finalitats solidaries i coneixem el seu origen i la tasca que fan. És una secció en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.