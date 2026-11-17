Avui hem conegut l'associació Estuari, una entitat que a través de la col·laboració, l'ètica i el compromís social com a motor de canvi, posa al centre a les persones que treballen en el sector social i educatiu. L'objectiu principal és connectar professionals, cuidar a qui cuida i escoltar a qui acompanya per així poder construir un sector que generi un impacte més gran en la societat promovent la inclusió, la innovació social i el treball en xarxa. Hem conegut de prop l'associació Estuari de la mà de la seva secretària i sòcia fundadora, Karla Marín Ruiz.