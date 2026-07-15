Els docents, ferms en les seves reivindicacions

El 19 de juny el curs escolar 2025/26 va abaixar la persiana i ho va fer amb una situació que encara ara el Govern està provant de solucionar: El descontent dels mestres, que reclamen millors condicions i sobretot més recursos per fer la seva feina. Un desencant que s’ha traduït amb vagues i manifestacions per part del col·lectiu de docents que han guanyat especial intensitat al tram final del curs, sumant fins a 17 dies de vaga a escoles i instituts entre els mesos de maig i juny, i amb un total de 22 dies al llarg de tot el curs. La darrera proposta del Departament d'Educació, que incloïa l'acceleració dels augments salarials previstos per als propers anys, un nou complement lineal d’uns 50€ mensuals el 2026, i la incorporació de més de 2.400 efectius, va acabar sent rebutjada per contundent majoria pel professorat en una consulta massiva, tot i ser avalada per alguns sindicats.
Amb tot això, el sector avisa que fins que no hi hagi acord seguirà pressionant amb mobilitzacions, de fet hi ha una prevista pel 8 de setembre, coincidint amb l’inici de curs 2026/27. Sobre aquesta qüestió s’ha pronunciat recentment la portaveu de la Generalitat i consellera de Territori, Silvia Paneque que, tot i reconèixer el dret a manifestació i a vaga, recorda els sindicats que "també s'ha de garantir el dret a l'educació'. D'altra banda també ha assegurat que, en les properes setmanes, la consellera d'educació Ester Niubó, convocarà més reunions amb els sindicats per provar de desbloquejar la situació.
Per comprovar com cauen aquestes declaracions al sector i en quin estat es troba el conflicte hem pogut parlar amb la Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC-Stes