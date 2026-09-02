EDUCACIÓ

Compte enrere per l'inici incert d'un nou curs escolar

Avui a 'La Ciutat' hem copsat com està la situació entre el col·lectiu de docents i el govern de la Generalitat. Mentre els docents segueixen reclamant millores en les seves condicions i en els recursos a les escoles, el Govern treballa a contrarrellotge per resoldre la situació però assegurant que no pot concedir més del que està concedint.

Gerard Sanz

Barcelona |

Avui hem parlat amb la protaveu del sindicat USTEC-Stes, Iolanda Segura, a sis dies per l'inici d'un curs escolar que arriba amb una nova convocatòria de vaga dels docents. Després de mesos de negociació, el sector encara reclama millores en les condicions personals i en els recursos per garantir una bona educació a Catalunya. Amb ella hem parlat sobre les darreres declaracions de la consellera i portaveu del govern Sílvia Paneque, sobre la reunió que s'ha de celebrar demà per provar de trobar una solució, i sobre com es presenta el nou curs escolar, amb aquest descontent dels docents, que ja han deixat clar que seguiràn reclamant millores el temps que faci falta.

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