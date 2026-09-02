Compte enrere per l'inici incert d'un nou curs escolar

Avui hem parlat amb la protaveu del sindicat USTEC-Stes, Iolanda Segura, a sis dies per l'inici d'un curs escolar que arriba amb una nova convocatòria de vaga dels docents. Després de mesos de negociació, el sector encara reclama millores en les condicions personals i en els recursos per garantir una bona educació a Catalunya. Amb ella hem parlat sobre les darreres declaracions de la consellera i portaveu del govern Sílvia Paneque, sobre la reunió que s'ha de celebrar demà per provar de trobar una solució, i sobre com es presenta el nou curs escolar, amb aquest descontent dels docents, que ja han deixat clar que seguiràn reclamant millores el temps que faci falta.