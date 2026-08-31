Arrenquem temporada a 'La Ciutat'!

Avui hem encetat una nova temporada de 'La Ciutat' i ho hem fet avançant el que tenim preparat per aquesta temporada, no només al programa sinó també amb la resta de programes de la cadena. D'una banda, tant els col·laboradors com els membres de l'equip del programa han presentat les seccions que oferirem al llarg d'aquests 11 mesos, i d'altra banda els companys dels diferents departaments de la redacció han passat per l'estudi central a explicar les novetats dels seus espais. Des dels companys dels serveis informatius de la casa que coordina i dirigeix en Gabriel Figueredo, passant per La Brúixola, amb Lola Surribas i Joan Valentín, com també per la Brúixola de Radioestadio, amb l'Albert Arranz i el seu equip, Nits de Ràdio amb David Cervelló, Gent Viatgera amb Carles Lamelo o Lideratges amb Ariadna Belver.