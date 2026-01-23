Com superar la por a tornar a pujar al tren?

Aquesta ha estat una setmana negra pel tren, amb diversos accidents, un d’ells a Catalunya, que han agreujat la desconfiança vers un mitjà de transport utilitzat per un gran nombre de persones. El primer dels accidents va ser a Còrdova, a la població d’Adamuz, on un doble descarrilament va deixar fins a 45 morts. Al de Còrdova el va seguir el de Gelida, que va deixar un mort i diversos ferits després de la caiguda d’un tros de mur de contenció a la via. Després va arribar l’accident a Cartagena, on un tren va xocar amb una grúa deixant sis ferits. I també s’han registrat incidents menys greus a Asturies, amb un petit despreniment que ha deixat malmès un convoi, Extremadura, Galícia, on un arbre ha caigut a la via, i altre vegada Andalusia, amb un despreniment de mur entre Còrdova i Jaén. Sembla que poc a poc, almenys a Catalunya, ja es comença a recuperar la normalitat, amb el restabliment del servei des d'avui divendres, tot i que encara haurem d’esperar uns dies perquè tot torni a la normalitat total. El que segurament tardarà més temps en recuperar-se és la sensació de por que pot haver generat tot això en moltes persones a l’hora de tornar a pujar al tren. Per aquest motiu hem volgut parlar de tot això amb l'Alicia Álvarez, doctora en Psicologia, membre de la secció Psicologia d’Emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i també autora del llibre ‘Cuánto pesa mi mochila’.