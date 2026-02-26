Any del Voluntariat: Una figura cabdal en el teixit associatiu

L’Assemblea General de les Nacions Unides ha proclamat el 2026 com l’Any Internacional de les Persones Voluntàries per al Desenvolupament Sostenible, amb l’objectiu de reconèixer i impulsar el voluntariat com una força essencial per avançar en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. En aquest marc, l’Assemblea General encoratja els Estats membres a reforçar el suport a l’acció voluntària, integrant-la de manera transversal en les prioritats sectorials, així com en les estratègies, plans i polítiques nacionals de desenvolupament. D’aquesta manera, es convida els governs, les organitzacions del sistema de les Nacions Unides, les entitats internacionals, la societat civil i la resta d’agents socials a celebrar i promoure el voluntariat com a motor de transformació social i desenvolupament sostenible. Espanya s’ha sumat a aquesta iniciativa internacional i, el passat 18 de desembre, el Consell de Ministres va aprovar el reconeixement del 2026 com a Any Internacional de les Persones Voluntàries. Una decisió amb la qual l’Estat reafirma el seu compromís amb una xarxa mundial de voluntariat que fomenta la solidaritat, la participació ciutadana i el compromís amb els principals reptes socials actuals.
Per posar el nostre granet de sorra i celebrar aquest any del Voluntariat li hem dedicat el Tema de la Setmana, amb el que volem remarcar el paper que juguen aquests voluntaris i conèixer amb detall la funció que fan. I per fer-ho ens han acompanyat a l’estudi tres persones que, d’una manera o altra, formen part d’aquest col·lectiu: La Gemma Badia, coordinadora de Voluntariat de l’ONCE, Àngel Guerrero, voluntari de l’ONCE, i Sussi Páez, voluntària i beneficiaria del servei de voluntariat.