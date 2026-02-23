Barcelona als teus peus

Feia 20 anys que Barcelona no tenia una maqueta per poder contemplar-la. Doncs bé, fa uns dies l'alcalde Jaume Collboni va inaugurar una nova representació de la ciutat. Una maqueta de 84 metres quadrats que es troba exposada a l’antiga seu de l’editorial Gustavo Gili, al número 87 del carrer Roselló, en plena Eixample Esquerra. Una maqueta que representa la part central de l’àrea metropolitana de Barcelona, l’anomenat pla de Barcelona, delimitat per la serra de Collserola al nord, el curs inferior del riu Besòs a l’est, el riu Llobregat i la seva àrea deltaica a l’oest, i el mar Mediterrani al sud, amb un total de 14 quilòmetres de façana litoral.
Aquesta àrea representa un total de 15 municipis, tant del Vallès com també del Baix Llobregat i part del Maresme amb una superfície de 177,5 quilòmetres quadrats on viuen més de 2,4 milions de persones. És per això que la representació rep el nom de ‘Pla de Barcelona 2026-2035’, serveix com a llegat de Barcelona 2026 Capital de l’Arquitectura i també està pensada com a eina educativa i d’anàlisi al servei de la ciutadania, ja que recordem la pot visitar qualsevol persona que ho vulgui de dimarts a diumenge des de les 10.00h a les 19.00h.
Aquest projecte ha estat impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, finançat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona i coordinat i executat pel Taller de Maquetes de l’ETSAV, l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès de la UPC. Doncs precisament hem pogut conèixer els detalls i secrets d'aquesta maqueta de la mà del responsable del Laboratori de Maquetes de l'ETSAV, Àngel Garcia.