Descobrim el jaciment del CAP Raval Nord

La construcció del futur CAP Raval Nord, a l’edifici de la capella de la Misericòrdia, al costat de la plaça dels Àngels, ha deixat evidències històriques inèdites que amplien el que se sabia fins ara sobre aquesta zona del Raval a l’edat mitjana. La troballa al subsòl de l’església de dos grans forns excavats a terra ha revelat l’existència d’una “àrea artesanal especialitzada” on es sospita que es produïa ceràmica o material de construcció i que va funcionar fins als segles XIV o XV. Encara es continuen excavant, a més, altres estructures, com un altre forn de planta rectangular, que hi podrien estar relacionats. Això fa pensar els arqueòlegs en un possible taller o “complex terrisser”.
Avui hem volgut conèixer els detalls d'aquesta trovalla de la mà del Daniel Vázquez, director de l’excavació i membre de CAT Arqueòlegs, i el Xavi Maese, tècnic del Servei d'Arqueologia de Barcelona, que ens han explicat com s'estan fent aquests treballs i la importància de trovalles com aquesta.