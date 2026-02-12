El biaix de gènere al sector sanitari, encara massa present avui dia

Tot i els avenços en el camp de la medicina, el biaix de gènere continua sent una realitat que afecta la qualitat de l’atenció sanitària que reben les dones. Aquest biaix té implicacions greus, des de diagnòstics tardans fins a tractaments inadequats, una desigualtat que posa en risc la salut de milions de persones. El biaix de gènere en l’atenció sanitària es manifesta de diverses maneres, per exemple amb un infradiagnòstic de condicions que afecten majoritàriament les dones, que es deriva del fet que la investigació i els protocols diagnòstics sovint estan dissenyats sobre la base de patrons masculins.
Aquestes desigualtats de gènere dificulten que dones i nenes es beneficiïn d'un servei de salut equitatiu i de qualitat. D'acord amb l'Organització Mundial de la Salut, un sistema sanitari que integri la perspectiva de gènere implica, per exemple, la prestació de serveis que considerin les necessitats de salut específiques de les dones, una recerca amb estudis clínics testats tant en homes com en dones i la promoció de la igualtat d'oportunitats entre el personal sanitari, una situació ideal que encara no veiem feta realitat.En aquest sentit, el proper 16 de febrer el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la fundació Grup 7 oferiràn una taula rodona per parlar d'aquest biaix de gènere, i a La Ciutat, a mode de prèvia, hem gaudit d'una interessantíssima xerrada de la mà de la Mercè Barau, vocal d’oficina de farmàcia i cap de la COmissió d'Igualtat de Gènere del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, i de l'Àngela Crespo, membre de la fundació Grup7 i directora del laboratori farmacèutic Aflofarm.