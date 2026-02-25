La detenció del príncep Andreu, gran protagonista

Aquesta setmana les portades de les principals revistes del cor han tingut un clar protagonista: El príncep Andreu, que després de ser detingut per aparèixer als papers del 'cas Epstein', escenifica la crisi que s'ha desencadenat a la família reial britànica. Una setmana més, la princesa Elionor també té el seu protagonisme, amb 'foto inèdites' publicades per 'Pronto', a més de Rafa Nadal, amb unes tendres fotos amb el seu fill, la pallissa que van rebre els Gemeliers, i la separació d'Eugenia Silva i Alfonso de Borbón.