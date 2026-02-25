EL COR DE LA CIUTAT

La detenció del príncep Andreu, gran protagonista

A la secció 'El cor de la ciutat' repassem el que ens han deixat les portades de les principals revistes del cor. Ho fem de la mà, com sempre, del David Cervelló.

Gerard Sanz

Barcelona |

Aquesta setmana les portades de les principals revistes del cor han tingut un clar protagonista: El príncep Andreu, que després de ser detingut per aparèixer als papers del 'cas Epstein', escenifica la crisi que s'ha desencadenat a la família reial britànica. Una setmana més, la princesa Elionor també té el seu protagonisme, amb 'foto inèdites' publicades per 'Pronto', a més de Rafa Nadal, amb unes tendres fotos amb el seu fill, la pallissa que van rebre els Gemeliers, i la separació d'Eugenia Silva i Alfonso de Borbón.

