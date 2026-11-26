Espinelves és un petit poble d'Osona envoltat de boscos, conegut per la seva tradicional Fira de l'Avet. Durant els dies de celebració, els carrers s'omplen de parades d'arbres de Nadal, artesania i productes gastronòmics.
La fira és una bona oportunitat per descobrir el municipi, passejar pel seu nucli antic i comprar un avet natural. També permet aprofitar la visita per conèixer la gastronomia de la comarca i organitzar una escapada per l'entorn del Montseny i les Guilleries.
La Fira de l'Avet d'Espinelves 2026 és una de les propostes destacades per al pont de desembre, especialment per a les famílies que volen començar a preparar les festes de Nadal.
Els llums de Nadal de Barcelona i les Llums de Sant Pau
Barcelona també ofereix nombroses activitats per celebrar l'arribada del Nadal. L'encesa de l'enllumenat nadalenc transforma carrers comercials com el passeig de Gràcia i diferents barris de la ciutat.
Una altra de les propostes destacades són Les Llums de Sant Pau, al Recinte Modernista de Sant Pau. Aquest any, l'experiència gira al voltant de l'univers d'El Petit Príncep, amb instal·lacions lluminoses i projeccions que transformen l'arquitectura del conjunt modernista.
És una activitat especialment atractiva per a les famílies i per a aquells que busquen una experiència nadalenca diferent a Barcelona.
Festes populars, cultura i activitats per descobrir Barcelona
Entre els plans recomanats també hi ha la Festa Major de Sant Andreu de Palomar, una celebració que conserva el caràcter popular d'aquest antic municipi, amb cercaviles, activitats culturals i propostes per a tots els públics.
La programació cultural de la ciutat es completa amb espectacles teatrals i iniciatives com el Poblenou Open Night, que permet descobrir estudis creatius, galeries d'art i espais de disseny del barri.
Són alternatives per combinar les activitats nadalenques amb altres experiències culturals i de proximitat.
Aquestes propostes formen part del reportatge elaborat amb Barcelona Secreta a Ona Viatgera, en què repassem algunes de les activitats més interessants per gaudir de Barcelona i Catalunya durant les pròximes setmanes.
Des de la Fira de l'Avet d'Espinelves fins als espectacles de llum, les festes populars i les escapades gastronòmiques, el programa ofereix idees per descobrir nous indrets i aprofitar els caps de setmana de la temporada nadalenca.
Escolta el reportatge complet a Ona Viatgera, el programa de viatges d'Onda Cero Catalunya, que s'emet els dissabtes i diumenges de 07.00 a 08.00 h.