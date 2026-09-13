Els millors consells per viatjar amb nens: com gaudir d’unes vacances en família

Fer les maletes i marxar de viatge amb nens no significa haver de renunciar a descobrir nous països, visitar ciutats o viure aventures. Al contrari: viatjar en família permet descobrir els destins des d’una mirada diferent i convertir moltes experiències quotidianes en records compartits. Ara bé, el ritme d’un viatge amb nens no és el mateix que el d’un viatge entre adults. Per això, aquests són alguns dels millors consells per viatjar amb nens i gaudir de les vacances en família.
1. Planifica el viatge, però no cada minut
Quan viatgem amb nens és important tenir resoltes les qüestions essencials: allotjament, transports, entrades que calgui reservar amb antelació o els principals desplaçaments. A partir d’aquí, convé deixar marge. Un itinerari excessivament carregat pot acabar convertint les vacances en una cursa. És millor visitar menys coses i gaudir-ne més, especialment si els nens són petits. Una estona en un parc, un gelat inesperat o simplement descansar poden acabar sent tan memorables com una visita turística.
2. Adapta el ritme del viatge als nens
Un dels errors més habituals quan es viatja en família és intentar mantenir exactament el mateix ritme que tindríem sense nens. Cal tenir en compte les seves hores de son, els àpats i els moments de cansament. Això no significa que tot el viatge hagi de girar al voltant dels més petits, sinó trobar un equilibri entre els interessos dels adults i els dels nens. Alternar una visita cultural amb una activitat a l’aire lliure, una piscina, una platja o una proposta pensada especialment per a ells acostuma a funcionar molt bé.
3. Implica els nens en la preparació del viatge
El viatge pot començar molt abans de sortir de casa. Ensenyar-los el destí en un mapa, explicar-los alguna història sobre el lloc que visitaran o deixar-los escollir una de les activitats ajuda a despertar la seva curiositat. Si són una mica més grans, fins i tot poden investigar què volen veure o preparar una petita llista de llocs. Quan els nens participen en les decisions, acostumen a sentir el viatge també com una aventura pròpia.
4. Prepara bé els trajectes llargs
Avió, tren o cotxe poden convertir-se en una de les parts més complicades del viatge, especialment quan els desplaçaments duren diverses hores. Portar alguna cosa per menjar, aigua, roba còmoda i activitats adaptades a la seva edat pot marcar la diferència. Llibres, jocs petits, música, audiocontes o una pel·lícula poden ajudar a fer més agradable el trajecte. I una recomanació especialment important: no deixar-ho tot per al final. Arribar a una estació o un aeroport amb temps redueix l’estrès dels adults i, de retruc, també el dels nens.
5. Tria bé l’allotjament quan viatges amb nens
La ubicació és especialment important en els viatges amb nens. Un hotel o apartament molt econòmic però allunyat dels llocs que visitarem pot obligar-nos a fer molts desplaçaments cada dia. En canvi, dormir en una zona ben comunicada permet tornar fàcilment a descansar si és necessari. També és útil valorar aspectes pràctics com l’espai de l’habitació, la possibilitat d’esmorzar o cuinar, els horaris i els serveis disponibles per a famílies.
6. No vulguis reproduir els horaris de casa
Viatjar també significa descobrir altres maneres de viure. Els horaris dels àpats poden canviar, un dia els nens poden anar a dormir més tard o pot aparèixer una activitat que no estava prevista. Una certa flexibilitat ajuda a evitar conflictes innecessaris. Les rutines continuen sent importants, sobretot amb nens petits, però durant les vacances també poden adaptar-se.
7. Converteix les visites en històries
Una catedral, un castell o un museu poden resultar fascinants per a un adult i absolutament irrellevants per a un nen si ningú li explica què hi ha darrere. En lloc d’acumular dades i dates, podem buscar personatges, llegendes, misteris o petites missions. Qui vivia en aquell castell? Per què aquesta torre està inclinada? Què representa aquella pintura? Explicar els llocs a través d’històries és una bona manera de fer que els nens connectin amb la cultura i el patrimoni del destí.
8. Descobreix el destí també a través del menjar
La gastronomia forma part del viatge i també pot convertir-se en un joc. No cal obligar els nens a menjar aliments que rebutgin, però sí animar-los a tastar alguna especialitat local. Entrar en un mercat, descobrir una fruita desconeguda, compartir unes postres típiques o veure com es prepara un plat pot ser una experiència cultural més.
9. Porta sempre un petit equip d’emergència
Quan viatgem amb nens hi ha alguns imprescindibles que convé tenir a mà: una muda, tovalloletes, aigua, alguna cosa per picar, protecció solar quan sigui necessària i una petita farmaciola adaptada a les necessitats de la família. També és recomanable tenir accessibles la documentació, les reserves i les dades bàsiques del viatge, especialment quan som a l’estranger.
10. Accepta que alguna cosa no sortirà com estava prevista
Probablement aquest és un dels millors consells per viatjar amb nens. Un dia estaran cansats quan tocava visitar aquell monument imprescindible. Plourà quan havíem programat una excursió. Algú no voldrà tastar aquell restaurant que havíem buscat durant setmanes. No passa res. Els viatges familiars també estan fets d’imprevistos. I moltes vegades són precisament aquests moments els que, amb el temps, acaben convertint-se en les anècdotes que tothom recorda.
Viatjar amb nens: una altra manera de descobrir el món
Aquests i altres consells per viatjar amb nens els hem compartit també a Ona Viatgera, el programa de viatges d’Onda Cero amb Carles Lamelo, on cada setmana descobrim destinacions, experiències i idees per preparar millor les nostres escapades. Ona Viatgera s’emet els dissabtes, de 7 a 8 h, i proposa una manera de viatjar basada en les històries, les experiències i aquells detalls que ens permeten entendre millor cada destí. Perquè quan viatgem amb nens potser avancem una mica més a poc a poc, però també tenim l’oportunitat de tornar a mirar el món amb curiositat.