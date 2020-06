El PSC adverteix el Govern que “va tard” en la negociació dels comptes

Segons la dirigent socialista, l’executiu liderat per Quim Torra “està fent molts decrets que s’estan convalidant al Parlament però no hi ha una idea clara de reconstrucció ni tenim clar quin és el rumb que té el govern de Catalunya per afrontar aquesta nova etapa”.

Sobre la comissió per a la reconstrucció econòmica que s’ha creat al Parlament, Granados ha anunciat que proposarà que sigui el PSC i, en concret, ella mateixa la que la presidirà. “Ara estic establint contactes amb els grups parlamentaris perquè nomenin els seus representants i la voluntat que tenim és que compareguin el més ràpid possible patronal, sindicats i entitats municipals”.