“Altres països estan convivint amb aquest tipus de mesures i no hi ha els problemes que tenim. Si la situació de Catalunya és insostenible i incontrolable, potser el que han de fer ells és mirar la gestió que han fet”. Són les paraules del portaveu de FECALON, qui reivindica que l’oci nocturn “ha fet els deures” i, en aquest sentit, ha demanat diferenciar-se de pràctiques com el botellón o les festes en pàrkings públics on, segons Fernando Martínez, s’haurien produït els rebrots.

El representant de la patronal de l’oci nocturn ha apostat per fer “conviure” l’activitat empresarial amb el virus sense tancar els establiments. Martínez ha recordat que les discoteques i sales de festa donen feina a 37 mil treballadors i ha advertit que “si es condemna l’oci nocturn, es condemna la restauració, els hotels i el sector turístic”.