Propostes culturals a Nits de Ràdio...

A la secció de llibres avui recuperem un clàssic "El lector" de Bernhard Schlink

Asun López ens analitza el llibre i quin són els motius que portaran al lector a empatitzar amb uns personatges ambientats en l'alemanya Nazi.

En l'apartat de tecnologia digital Dani Martin Korso ens parla de "The last of us II", un videojoc aclamat per la crítica però que ha rebut un fort rebuig per una part dels consumidors als qui no ha agradat que la protagonista femenina tingui una relació lesbiana. Per incomprensible que pugui semblar aquest element de l'argument ha portat a alguns fans embogits a puntuar a les webs especialitzades amb un 0 el joc per baixar així la seva valoració global... afectarà això a les vendes?

Segons Dani Martin no en serà un problema, doncs tota la crítica reconeix que pràcticament s'ha arribat a la perfecció en quan a detalls, a les possibilitats que ofereix el joc i el fet d'elevar a la categoria d'art el món del videojoc.

