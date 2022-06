EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 12/6/2022

Programa complet de En Bones Mans, amb Carles Aguilar. S'està potenciant conscienciar la societat sobre la utilitat dels assaigs clínics. Aquests estudis de recerca busquen demostrar l'eficàcia i la seguretat de nous fàrmacs o tractaments com a fase prèvia a la seva autorització i comercialització posterior. Els farmacòlegs clínics tenen un paper fonamental en el disseny, l'execució, l'anàlisi i la revisió crítica d'aquests assaigs. Parlem amb Antonia Agustí, Presidenta de la Societat Espanyola de Farmacologia Clínica. L’actitud activa i la responsabilitat en l’autocura de les persones amb esclerosi múltiple claus per augmentar la qualitat de vida. S’està a punt d’incorporar tres fàrmacs nous d’alta eficàcia i menys efectes adversos i comencem a poder utilitzar-los com a primera línia de tractament d’una medicina cada vegada més personalitzada. En el marc del Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple, la Fundació Esclerosi Múltiple, el Campus de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron i el Cemcat han organitzat la jornada informativa: Podem prevenir l’esclerosi múltiple?, destacant els avenços en la recerca i en els nous tractaments, així com la importància dels estils de vida saludable. Carles Aguilar parla amb la Rosa Masriera, Directora de la Fundació Esclerosi Múltiple Per sort, la cefalea en raïm és molt poc freqüent i afecta una de cada 1.000 persones. Diem per sort perquè la intensitat del dolor és tanta que un 60% dels afectats tenen depressió i fins a un 25% arriben fins a l’extrem d’intentar suïcidar-se. Malgrat la seva gravetat, molt pocs hospitals terciaris al món estan especialitzats en aquest tipus de cefalea. L’excepció és Sant Pau, on s’aborda de forma multidisciplinària i integral el diagnòstic, l’assistència, la recerca, la docència i la divulgació de la cefalea en raïm, sent el centre de referència en el tractament d’aquesta malaltia a Catalunya i a Espanya amb un equip especialitzat de neuròlegs, neuropsicòlegs, anestesistes, psiquiatres i neurocirurgians. Parlem amb el Dr. Juan Aibar, Neurocirurgià del Hospital de Sant Pau de Barcelona. La prevalença dels nòduls tiroïdals a la població és elevada, estimant-se en un 40%-67% després de la realització d'estudis necròpsics i ecogràfics, davant només un 3-7% de casos detectats per palpació. Els nòduls tiroïdals són un motiu de consulta cada vegada més freqüent a Endocrinologia per l'augment d'exploracions radiològiques (ecografies, TACs, PETs) realitzades en el context d'altres malalties. L’endocrinòleg exerceix un paper fonamental en realitzar l'estudi complet, incloent-hi l'ecografia tiroïdal i, moltes vegades, la punció aspirativa quan està indicada. Ens ho explica la Dra. Elena Navarro, Endocrinòloga de l'Hospital Verge del Rocío de Sevilla i Coordinadora de l'Àrea de Tiroides de la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició. La SEEN ressalta les greus conseqüències per a la salut dels trastorns hormonals al Dia Europeu de les hormones. Es tracta de promoure entre la població la importància de rebre un diagnòstic correcte i tractament de les alteracions hormonals per part d'un especialista. Els trastorns hormonals poden tenir conseqüències greus a l'organisme, cosa que depèn del tipus d'hormona alterada i la durada d'aquesta alteració. Els símptomes dels desequilibris hormonals poden ser canvis en el pes corporal i en el comportament, el cansament i les alteracions en el desenvolupament, entre d'altres. De vegades, els afectats són asimptomàtics o presenten símptomes molt lleus, per la qual cosa és essencial parar atenció a les manifestacions del cos (molèsties, dolors, etc.). Carles Aguilar entrevista al Dr. Alberto Fernández, Endocrinòleg i Secretari de la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició. El vaginisme consisteix en la contracció involuntària dels músculs perivaginals, al terç inferior de la vagina, cosa que impedeix la penetració en les relacions sexuals o la fa molt difícil i dolorosa. Aquesta disfunció sexual afecta un grup reduït de la població femenina i, a més, és una causa d'esterilitat en les dones que es troben en edat reproductiva. El vaginisme es pot solucionar amb un tractament combinat de sexologia i ginecologia, cosa que permetrà millorar la vida sexual d’aquestes dones i donar-los la possibilitat de concebre. Parlem d'aquesta qüestió amb el Dr. Josep Just, Assessor Mèdic d'En Bones Mans.