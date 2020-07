Des del dimecres 3 de juny el MACBA, Museu d’Art Contemporani de Barcelona, va reobrir les portes després del tancament temporal.

Seguint les indicacions de les autoritats sanitàries i les instruccions que les administracions han assenyalat, el museu ha implementat totes les mesures necessàries per tal que la visita sigui segura tant per al públic com per als treballadors del museu. Entre altres mesures implementades, per a la visita presencial al MACBA s’ha reduït a un terç l’aforament per tal de facilitar que es mantingui la distància de seguretat, s’han intensificat els protocols de neteja i desinfecció de les instal·lacions, s’ha organitzat la circulació interior senyalitzant els recorreguts segurs, es proveeix de dispensadors de gel higienitzant en diversos punts del recorregut i s’han instal·lat catifes de desinfecció a l’entrada del museu i incorporat pantalles de metacrilat als mostradors d’atenció al visitant.

Pel què fa al programa, el MACBA té actualment les exposicions “Un segle breu”, la presentació que aplega moltes de les peces icòniques de la col·lecció MACBA; també es pot visitar l’exposició prorrogada TAKIS dedicada a l’artista grec pioner en la creació de noves formes artístiques utilitzant el magnetisme, la llum i el so; i des d’aquest mes de juliol també s’ha obert al públic l’exposició de temporada “ACCIÓ. UNA HISTÒRIA PROVISIONAL DELS NORANTA” centrada en l'escena de la performance a Espanya al llarg d'aquesta dècada que en rastreja algunes de les seves obres fonamentals.