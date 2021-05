Avui amb Xavi Casinos visitem l’indret de Barcelona a partir del qual va sorgir el nom del barri de la Vall d’Hebron.

Per fer-ho, hem d’anar a la carretera de l’Arrabassada. Concretament, a la benzinera que hi ha a Sant Genís dels Agudells. Allà, encara s’hi poden trobar les restes del Monestir de Sant Jeroni del Vall d’Hebron, un recinte religiós fundat l’any 1393 per la reina Violant de Bar i destruït durant la revolta de 1935.