Acotar les zones amb més contagis pot ser fonamental per evitar una major afectació econòmica

Aquests mesos de confinament ens han deixat històries, si més no, curioses. És el cas de Gerard Giménez, que en plena pandèmia i amb 26 anys va deixar la seva feina d’economista per dedicar-se a comptar dades i analitzar-les.

El que va començar com un repte personal s’ha convertit en un factor molt important per aturar la propagació del virus. I és que fer un bon seguiment dels casos positius i acotar les zones amb més contagis pot ser fonamental per evitar, entre d’altres, una major afectació econòmica. N’hem parlat amb Gerard Giménez a La Ciutat.