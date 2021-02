El virólogo García-Sastre: "No sabemos el tiempo que durará la inmunidad de la vacuna, parece que va a ser largo pero pueden aparecer variantes resistentes"

Un equipo científico internacional liderado por el virólogo burgalés, Adolfo García-Sastre ha constatado la efectividad de un nuevo antiviral contra el coronavirus, que es cien veces más potente que el Remdesivir, el que fuera el primer antiviral aprobado contra la infección.

En una entrevista en La Brújula de Castilla y León el catedrático en el Departamento de Microbiología de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí de Nueva York se ha referido a la campaña de vacunación como la solución "más sencilla, más rápida y con menos trastornos económicos" para frenar la pandemia.

"Si se logran adquirir, distribuir y aplicar a la mayor parte de las personas del mundo, eso va a disminuir de un modo drástico el número de infecciones que haya ahora. Eso no quiere decir que vaya a desaparecer el virus, no sabemos el tiempo que durara la inmunidad, parece que va a ser largo pero pueden aparecer variantes resistentes que hagan necesaria la revacunación".

Sobre las nuevas cepas, ha señalado que no prevalecen en todo el mundo y no cambian el modo de manejar la situación. "Las nuevas cepas aunque parece que se transmiten más fácilmente, no se transmiten muchísimo más fácilmente", concluyó García-Sastre.