La Brújula de Castilla y León. 26/11/2026

Fernández Mañueco: "Necesitamos con urgencia, una gestión eficaz y eficiente de los servicios públicos frente lo hecho en este periodo por Sánchez, Puente y Redondo"

En 'La Brújula de Castilla y León' conversamos, en la recta final de la campaña electoral, con el presidente de los populares en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, sobre como afronta su partido las elecciones del próximo domingo 29 de noviembre. Mañueco considera urgente una gestión eficaz y eficiente de los servicios públicos frente lo hecho en este periodo por Pedro Sánchez, Óscar Puente y Ana Redondo. Además Mañueco ha señalado que Feijoo tiene encima de la mesa las prioridades de esta Comunidad, entre ellas la recuperación de las frecuencias ferroviarias eliminadas por los socialistas. El presidente del PP en la Comunidad también apuesta por una rebaja de los impuestos como se ha hecho en esta autonomía.