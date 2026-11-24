La Brújula de Castilla y León. 24/11/2026

Carlos Martínez:"La gestión de los años de gobierno socialista ha estado centrada en las personas y podemos hacer un balance muy positivo"

En 'La Brújula de Castilla y León' conversamos, en la recta final de la campaña electoral, con el secretario general de los socialistas en la Comunidad, Carlos Martínez, sobre como afronta su partido las elecciones del próximo domingo 29 de noviembre. Martínez ha pedido una alta participación ya que "en estos comicios nos jugamos mucho". Además ha reconocido que se han podido cometer errores pero que la gestión ha estado centrada en las personas y el balance ha sido positivo.