Salamanca intentará acoger a la Vuelta a España Femenina en 2027, año en el que apunta a comenzar en Sevilla

Tras quedarse sin poder tener por primera vez a la Vuelta a España Femenina en 2026, la provincia de Salamanca va a intentar que esta ronda pase por suelo charro en 2027.

Según ha podido saber esta radio, se van a intensificar los movimientos iniciados este año para que pueda estar entre el 3 y 10 de octubre, fechas en las que se disputará.

De momento, el recorrido está por configurarse y ni siquiera ha aparecido ningún rumor, pero Onda Cero Salamanca ha conocido que la idea de la organización es que empiece en Sevilla.

En cuanto a la modalidad masculina, que discurrirá del 4 al 26 de septiembre, esta emisora adelantaba el 13 de agosto el propósito de que ruede por La Alberca o sus alrededores y el 22 de septiembre el de que una etapa concluya en la Peña de Francia, final inédito en la ronda nacional.