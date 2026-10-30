Los superhéroes protagonizan el 'XXV Concurso de Dibujo Infantil' de 'Onda Cero Salamanca'

El 'Concurso de Dibujo Infantil' de Onda Cero Salamanca vuelve a animar el fin de año.

Con participación abierta a niños de entre 4 y 12 años, su vigesimoquinta edición tiene como tema 'Tu superhéroe favorito visita Salamanca'.

Las láminas para participar han de recogerse desde el martes 3 de noviembre y entregarse antes de las 14 horas del 13 de noviembre en la sede de la radio, ubicada en la capitalina calle de Bermejeros, 14, 5ª planta (de lunes a viernes entre las 9 y las 14 horas).

Todas las obras presentadas serán expuestas durante la segunda quincena de noviembre en el Centro Municipal Integrado Trujillo, situado en la capitalina plaza de Trujillo, 31.

Posteriormente, un jurado elegirá las doce ganadoras de este certamen, que ilustrarán cada uno de los meses del calendario de 2027 que elaborará esta emisora.

Los premiados se llevarán diplomas, recibirán obsequios y participarán en el sorteo de una entrada familiar para cuatro personas para el Parque de Atracciones de Madrid que podrá ser canjeada antes del 30 de mayo de 2027.

En la organización de este concurso colaboran Coca-Cola, El Secretario, Fundación Tormes-EB, Helmantour, Iberdrola, Jet Print y Mirat Fertilizantes.