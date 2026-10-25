Racismo, insultos, pelea, invasión de campo, petardos y pirotecnia obligan a parar varios partidos de fútbol en Salamanca este fin de semana

Varios partidos de fútbol han tenido que detenerse o suspenderse este fin de semana en Salamanca por incidentes o supuestas acciones antideportivas ocurridas en los mismos.

A nivel sénior, el Unionistas 2 - Athletic B 1 de la jornada 9 de Liga en la tercera categoría se paraba en el tiempo añadido. "En el minuto 91 se activó la primera fase del protocolo antirracismo al comunicarme el dorsal 28 del equipo visitante (Ilyas El Youbi) que el jugador número 11 del equipo local (Álvaro Gómez) se había dirigido a él en los siguientes términos: 'Moro de mierda'. Este hecho no fue presenciado por ninguno de los miembros del equipo arbitral. Una vez anunciado por megafonía, se reanudó el juego", detalla el árbitro en el acta.

En la sesión 7 liguera del séptimo y penúltimo peldaño, de carácter provincial, el Latino Kukuli 1 - Santa Marta B 0, celebrado en el Campo Municipal Chamberí, se detenía en cuatro ocasiones, tal y como recoge el acta, al que ha tenido acceso Onda Cero Salamanca: "En el minuto 30 tuve que detener el partido debido a que un número indeterminado de menores ubicados detrás de la portería más cercana a los vestuarios, situados en la pista de fútbol sala anexa, se encontraban explotando petardos y diversos artefactos de pirotecnia. Le comuniqué al delegado de campo que no podíamos continuar el partido en esas circunstancias, por lo que le solicité que esas personas cesasen dichos actos. Por este motivo, el encuentro estuvo detenido por espacio de tres minutos. En el minuto 40 me veo obligado a activar el Protocolo de Violencia Verbal debido a que varios aficionados pertenecientes al equipo local por las consignas que proclamaban, ubicados en el fondo próximo a la portería más cercana a los vestuarios, se dirigieron al dorsal 7 visitante (Jorge Naveira) en los siguientes términos en ocasiones repetidas: '¡Maricón, hijo de puta!'. Ante este hecho, le indiqué al delegado de campo que la totalidad de las personas ubicadas en esa zona (aproximadamente unas 50) debían ser desalojadas. Minutos después tuve que detener el partido hasta en dos ocasiones debido a que algunas de estas personas se encontraban viendo el partido por dentro de la valla perimetral. La actuación del delegado de campo en todo momento fue impecable. Por este motivo, el encuentro estuvo detenido por espacio de tres minutos. No volvieron a producirse más incidentes en el resto del partido".

Ya en la base, el Carbajosa - Ribert de la jornada 6 de Liga en la cuarta división Juvenil, también provincial, se suspendía con el marcador de 2 a 1 por una pelea acaecida en el interior del Justo Sánchez Paraíso, sede del compromiso.