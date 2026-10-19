Colgadas las primeras luces de Navidad en las calles de Salamanca

Después de que el 28 de septiembre se empezara a instalar el cableado y el 13 de octubre aparecieran las primeras luces por la ciudad, Salamanca ha iniciado este lunes la colocación de la iluminación navideña.
La avenida de Portugal y el paseo de la Estación son algunos de los puntos por los que ha arrancado el trabajo.
En estas navidades también habrá decoración luminosa en algunos árboles del parque de La Alamedilla.
Está previsto que estos soportes alumbren la localidad entre el 26 de noviembre de 2025 y el 6 de enero de 2027.