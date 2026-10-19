LOCAL

Colgadas las primeras luces de Navidad en las calles de Salamanca

Instalación durante este lunes

Roberto Benito

Salamanca |

Un operario coloca los soportes en el paseo de la Estación
Un operario coloca los soportes en el paseo de la Estación | Onda Cero Salamanca

Después de que el 28 de septiembre se empezara a instalar el cableado y el 13 de octubre aparecieran las primeras luces por la ciudad, Salamanca ha iniciado este lunes la colocación de la iluminación navideña.

Luces ya situadas en su ubicación
Luces ya situadas en su ubicación | Onda Cero Salamanca

La avenida de Portugal y el paseo de la Estación son algunos de los puntos por los que ha arrancado el trabajo.

Adorno listo para ser expuesto
Adorno listo para ser expuesto | Onda Cero Salamanca

En estas navidades también habrá decoración luminosa en algunos árboles del parque de La Alamedilla.

El parque de La Alamedilla, preparado para la época navideña
El parque de La Alamedilla, preparado para la época navideña | Onda Cero Salamanca

Está previsto que estos soportes alumbren la localidad entre el 26 de noviembre de 2025 y el 6 de enero de 2027.

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