Colgadas las primeras luces de Navidad en las calles de Salamanca

Después de que el 28 de septiembre se empezara a instalar el cableado y el 13 de octubre aparecieran las primeras luces por la ciudad, Salamanca ha iniciado este lunes la colocación de la iluminación navideña.

Luces ya situadas en su ubicación | Onda Cero Salamanca

La avenida de Portugal y el paseo de la Estación son algunos de los puntos por los que ha arrancado el trabajo.

Adorno listo para ser expuesto | Onda Cero Salamanca

En estas navidades también habrá decoración luminosa en algunos árboles del parque de La Alamedilla.

El parque de La Alamedilla, preparado para la época navideña | Onda Cero Salamanca

Está previsto que estos soportes alumbren la localidad entre el 26 de noviembre de 2025 y el 6 de enero de 2027.