Salamanca ve la luz (de Navidad) al final del puente

Después de empezar a instalar en septiembre el cableado en el que se colocarán las luces navideñas que decorarán Salamanca en el final de 2026 y el principio de 2027, la capital provincial comienza a exhibirlas este martes.

Lo hace un día después de cerrar el llamado 'Puente del Pilar', es decir, este 13 de octubre.

Las primeras luminarias están recorriendo ya el centro de la ciudad con la finalidad de que puedan montarse antes del jueves 26 de noviembre, fecha prevista para encender la iluminación de estas navidades.