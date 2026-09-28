Septiembre de Semana Santa y navidades en Salamanca

'Besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril', canta Danza Invisible en su tema ''Sabor de amor' y algo así vive Salamanca en este mes de septiembre.

Como cada año, en él celebra sus Ferias y Fiestas, pero en este 2026 lo ha hecho mezclando los cuatro últimos días de atracciones en el Recinto Ferial de La Aldehuela con la conmemoración del 'XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías', que afrontaba su momento más espectacular con la Procesión Extraordinaria de este sábado.

De esta forma, los autos de choque (o 'coches chocones', como se les denomina en esta tierra) se han mezclado con los pasos de la Semana Santa salmantina.

Pero, un día después de acabarse todo, la ciudad empieza otra etapa.

Como es costumbre laboral, pues se carece de tradición cultural, en la semana posterior al cierre del circo y de otros espectáculos comienza la instalación del cableado sobre el que se colocarán los adornos navideños que iluminarán la capital provincial en parte de diciembre de 2026 y de enero de 2027.

Esa colocación ha empezado este 28 de septiembre, que, en la historia transtemporal que experimenta Salamanca este año es una especie de Lunes de Pascua.