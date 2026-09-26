Salamanca se llena y muestra su Semana Santa al mundo en una Procesión Extraordinaria única en la historia de la ciudad

El 26 de septiembre de 2026 es ya una fecha que quedará guardada en la historia de Salamanca como el día en el que la capital provincial acogía la Procesión Extraordinaria Vía Áurea.

nicio del recorrido por parte de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento | Onda Cero Salamanca

Enmarcada dentro del 'XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías', que se celebra en la ciudad desde el jueves hasta el domingo, ha supuesto la primera vez en la que varios pasos (17) de su Semana Santa han coincidido en un mismo día y recorrido.

Hermanos cargan el paso de la Oración de Jesús en el Huerto | Onda Cero Salamanca

Con salida desde las catedrales a las 17:30 horas, cerca de un millar de participantes se han unido para exhibir a sus hermandades y a su música, pero también el patrimonio monumental y cultural de la localidad charra.

Las bandas de música han acompañado a los cofrades | Onda Cero Salamanca

Para evitar que el acto se alagara más de nueve horas, se ha limitado el número de cofrades a procesionar y se han ajustado horarios del itinerario.

Tradición y juventud, unidas por Nuestro Padre Jesús Rescatado | Onda Cero Salamanca

El obispo de Salamanca, José Luis Retana, y el presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca, Francisco Hernández, han acompañado el inicio de cada ruta.

Retana y Hernández, en la salida | Onda Cero Salamanca

Tanto en este punto como en otros se han aglutinado miles de salmantinos y visitantes movidos por la fe cristiana o la curiosidad.

Un grupo de monjas sigue la Procesión Extraordinaria | Onda Cero Salamanca

Algunos de ellos han vivido este sábado con emoción.

Lágrimas entre algunos participantes | Onda Cero Salamanca

El lunes a las 8 y 20, en 'Noticias Matinal', podrán escucharse los sonidos de esta jornada que ha convertido a un lugar en especial por ser el único del mundo que hoy ha conmemorado la Semana Santa: Salamanca.