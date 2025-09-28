SEMANA SANTA

La Junta de Semana Santa de Salamanca consigue el sueño de organizar el 'Encuentro Nacional de Cofradías'

Del 24 al 27 de septiembre de 2026

Roberto Benito

Salamanca |

Procesión en la capitalina Plaza Mayor
Procesión en la capitalina Plaza Mayor | Onda Cero Salamanca

El 21 de abril, dentro del programa de Onda Cero 'Más de uno Salamanca', Francisco Hernández, presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca, desvelaba la intención de organizar en la provincia charra el 'Encuentro Nacional de Cofradías' en 2026.

Entonces, instaba a esperar a septiembre de este año para conocer si se elegía a la tierra salmantina para ello.

Francisco Hernández, en los estudios de 'Onda Cero Salamanca' el 21 de abril de 2025
Francisco Hernández, en los estudios de 'Onda Cero Salamanca' el 21 de abril de 2025 | Onda Cero Salamanca

La decisión se ha tomado este fin de semana en Gandía (Valencia), sede del evento en 2025.

En Salamanca se celebrará del 24 al 27 del noveno mes del próximo año.

