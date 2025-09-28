La Junta de Semana Santa de Salamanca consigue el sueño de organizar el 'Encuentro Nacional de Cofradías'

El 21 de abril, dentro del programa de Onda Cero 'Más de uno Salamanca', Francisco Hernández, presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca, desvelaba la intención de organizar en la provincia charra el 'Encuentro Nacional de Cofradías' en 2026.

Entonces, instaba a esperar a septiembre de este año para conocer si se elegía a la tierra salmantina para ello.

Francisco Hernández, en los estudios de 'Onda Cero Salamanca' el 21 de abril de 2025 | Onda Cero Salamanca

La decisión se ha tomado este fin de semana en Gandía (Valencia), sede del evento en 2025.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

En Salamanca se celebrará del 24 al 27 del noveno mes del próximo año.