El portero salmantino y colaborador de 'La Brújula de Radioestadio' Viti Fernández, campeón de la Copa de Francia de fútbol sala

El pasado verano, Víctor Fernández, conocido deportivamente como 'Viti', avanzaba en su carrera deportiva al fichar por el Nantes de Francia.

Eso suponía un doble cambio para él, pues pasaba a jugar fuera de España y a estrenarse en la máxima división del fútbol sala de cualquier país.

Hoy, 16 de mayo de 2026, el portero salmantino, que también ha militado en el Salamanca Fútbol Sala (cuarta y tercera categoría) y el River Zamora (tercer nivel), ha añadido un capítulo más a esta historia porque ha conseguido su primer título: la Copa de la nación gala.

Después de superar cuatro eliminatorias, su equipo se ha impuesto en la final al Toulon.

Para llevarse la Copa, 'Viti' y los suyos han tenido que llegar a los penaltis, pues el partido y la prórroga han terminado con empate a 1.

La tanda se ha decantado del lado del charro desde el primer lanzamiento, ya que lo ha parado.

El resto de tiros de los dos conjuntos han sido gol, por lo que su escuadra ha vencido por 5 a 4 en estos disparos.

De esta manera, el Nantes ha logrado su segundo trofeo copero, pues fue campeón en la temporada 2021-2022.

'El Diario', sección de 'La Brújula de Radioestadio' | Onda Cero Salamanca

Además de guardameta, Fernández es colaborador de Onda Cero Salamanca y sus vivencias deportivas y extradeportivas en tierras francesas pueden escucharse cada miércoles en el programa 'La Brújula de Radioestadio'.

En su sección, 'El Diario', narra en primera persona sus experiencias en el extranjero.

Su próxima página la escribirá, por primera vez, como campeón.