La vuelta a Salamanca que interesa al Perfumerías Avenida y las razones para llevarla a cabo

Después de acabar este domingo el curso 2025-2026, el Perfumerías Avenida está inmerso en la tarea de preparar la campaña siguiente, en la que competirá en la Liga de la máxima división femenina de baloncesto y en la Eurocopa (el segundo torneo continental), como mínimo.

Oficialmente, lo único que se conoce para ese proyecto es que en él estará la jugadora Claudia Soriano (tiene contrato para la próxima temporada) y que la capitana, Andrea Vilaró, se marchará de la entidad por decisión propia.

En la confección de la plantilla aparece una base con la que el Avenida ya ha contactado: Inés Santibáñez.

Según ha podido saber Onda Cero, antes de que el cuadro perfumero acabara la Liga, ya se había interesado por la situación de la componente del Joventut de Badalona, conjunto descendido al segundo escalón el 25 de abril.

Y es que esta circunstancia puede marcar el futuro de Santibáñez, que en 2023 llegaba a esta formación y en 2025 renovaba hasta 2027 con la intención de competir hasta entonces en el primer nivel, hecho imposible por la pérdida de categoría.

Inés, nacida el 19 de junio de 2003, se perdía los dos últimos encuentros de su escuadra porque el 11 de abril se producía una lesión osteocondral traumática en el cóndilo femoral interno de la rodilla derecha.

¿Pero por qué estaría interesado el Perfumerías Avenida en incorporarla a su plantel?

Entre las razonas figuran la idea de reforzar el puesto de 1, que tiene 22 años, que es salmantina, que ha siso canterana del club, que ha debutado con el primer equipo, el conocimiento que tiene de ella Raquel Romo (entrenadora ayudante y una de las responsables de los fichajes) y que ha coincidido con las citadas Romo y Soriano en concentraciones de la selección española absoluta y en campeonatos de las categorías inferiores del combinado nacional, es decir, que ha compartido vestuario y sistemas de juego con ellas.