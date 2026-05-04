DEPORTES

El Salamanca UDS, dispuesto a cambiar de entrenador mirando al pasado

Interesado en incorporar a un antiguo técnico

Roberto Benito

Salamanca |

Jorge García, preparador del Salamanca UDS durante toda la temporada 2025-2026
Jorge García, preparador del Salamanca UDS durante toda la temporada 2025-2026 | Onda Cero Salamanca

Tras acabar este domingo la Liga en la cuarta categoría del fútbol como octavo clasificado, es decir, en zona de permanencia y sin posibilidades de subir o bajar, el Salamanca UDS pretende tomar un nuevo rumbo.

Según ha podido saber Onda Cero, la intención de la entidad sería prescindir de su entrenador, Jorge García, y de su delegado de equipo, Álvaro Boyero.

Entre los candidatos para suplir al primero se encontraría Pablo Cortés, preparador de este conjunto en parte de las campañas 2017-2018 (cuarto nivel) y 2019-2020 (tercer escalón).

Este curso, el salmantino ha formado parte del cuerpo técnico del Istra de la máxima división de Croacia, donde ha ejercido de ayudante de Oriol Riera.

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