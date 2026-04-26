El Perfumerías Avenida encarará la fase por el título de Liga sin ser cabeza de serie por primera vez en 22 años

La jornada 30 y última de la fase regular de la Liga en la máxima división femenina de baloncesto, en la que el Perfumerías Avenida pierde por 86 a 75 en la pista del Gernika con las bajas por lesión de Claudia Soriano y la sueca Regan Magarity, determina que el equipo salmantino concluya la primera parte del campeonato liguero como quinto clasificado con 18 victorias y 12 derrotas.

Esto supone que, al estar dentro de los ocho primeros, pase a las eliminatorias por el título, conformadas por tres rondas.

En la primera de ellas, la escuadra entrenada por Anna Montañana se enfrentará al cuarto en la tabla, el Jairis.

La serie, a ida y vuelta (accede a la siguiente el que más puntos logre entre los dos partidos), arrancará el jueves a las 18 horas en Salamanca y continuará el domingo a las 19 en Alcantarilla (Región de Murcia).

El Avenida llega a ella en su peor puesto de los últimos 22 años, ya que hay que remontarse a la campaña 2003-2004 para encontrar la anterior ocasión en la que el conjunto perfumero disputaba este apartado sin ser cabeza de serie.

Entonces, lo hacía tras haber finalizado sexto en el primer tramo con un bagaje de 13 triunfos y otros tantos tropiezos (competían 14 formaciones en lugar de las 16 actuales).

Aquella vez, la disciplina charra era apeada de la competición por el Breogán en la eliminatoria inicial.

Teniendo en cuenta que en la temporada 2019-2020 se cancelaba la fase por el título debido a las restricciones derivadas de la pandemia del covid-19, hay que irse a la 1999-2000 para hallar la última vez que el club de Salamanca se quedaba sin clasificarse para estas rondas.

Curiosamente, también acababa la fase regular quinto con 18 duelos ganados; la clave está en que esa campaña solamente pasaban los cuatro primeros.