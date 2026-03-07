El deporte de Salamanca tendrá modificaciones de horas y escenarios el próximo fin de semana con motivo de las Elecciones Autonómicas

El 15 de marzo, es decir, la próxima semana, se celebrarán las Elecciones Autonómicas para votar a los procuradores de las Cortes de Castilla y León para la nueva legislatura.

Esta circunstancia va a condicionar el desarrollo de eventos deportivos programados en la provincia de Salamanca para el sábado y el domingo de ese fin de semana.

Como adelantaba Onda Cero el 22 de febrero, en balompié, Unionistas pedirá a la Real Federación Española de Fútbol que cambie el horario previsto para su partido de la jornada 28 de Liga en la tercera categoría, en la que está fijado que reciba al Barakaldo el citado 15 de marzo a las 20:30 horas.

A la espera de lo que pueda ocurrir, en el deporte en el que ya se han variado lugares de celebración es en el fútbol sala.

Así, el Salamanca Fútbol Sala - Laviana de la jornada 25 liguera en el tercer nivel se llevará a cabo en el capitalino Pabellón Municipal Lazarillo de Tormes el sábado 14 de marzo a las 19:15 horas, pues el Pabellón Municipal de La Alamedilla servirá como colegio electoral y estará inutilizable ese día y el posterior.

En la máxima división Juvenil, el Salamanca Fútbol Sala - Redondela de la jornada 21 también se trasladará de La Alamedilla al Lazarillo de Tormes y se jugará el sábado a las 5 de la tarde (será el segundo encuentro seguido como local que la formación charra afronte lejos de su habitual recinto, pues en la jornada 19 recibía a La Bañeza en el Pabellón Municipal Río Tormes al estar usada La Alamedilla por la Media Maratón Ciudad de Salamanca).

En el segundo escalón Juvenil, un choque de la jornada 15 se desarrollará en el Pabellón Municipal Reina Sofía el sábado a las 17:30 horas (Salatormes - Salamanca Fútbol Sala B) y otro en el Lazarillo de Tormes el domingo a la 1 de la tarde (Inter Sala B - Villaquilambre).

En el tercero Juvenil, decimoquinto acto, el Salatormes B - Salamanca Fútbol Sala C tendrá que disputarse en el Reina Sofía el domingo a las 12 y media porque el Pabellón Municipal Dori Ruano, de Villamayor, también se empleará como colegio electoral.

En el primer peldaño Cadete, el Salamanca Fútbol Sala - Valladolid de la jornada 15 tendrá como sede el Reina Sofía el sábado a las 19:30 horas.

En el primero Infantil, el Salatormes - Unión Arroyo de la decimoquinta jornada se llevará a cabo en el Lazarillo de Tormes el domingo a las 11.

En la mayor categoría Alevín, fecha 20, el Salatormes - Tres Columnas B será el sábado a las 4 de la tarde en el Reina Sofía y el Inter Sala - Salamanca Fútbol Sala se jugará el domingo a las 10:45 en la misma ubicación, mientras que el Castellanos - Tres Columnas, que tendría que disputarse en el Pabellón Municipal Lenteja de La Armuña, de Castellanos de Moriscos, carece de fecha y lugar de celebración.

Por su parte, en el cuarto nivel femenino, el Inter Sala - Segosala B de la vigésima cita liguera tendrá que desarrollarse el domingo a las 4 de la tarde en el Lazarillo de Tormes.