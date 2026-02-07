El acta del Unionistas C - Salamanca UDS C de la tercera categoría Benjamín carga contra el entrenador, los jugadores y los aficionados visitantes, además de recoger la intención arbitral de detener el partido

El choque entre Unionistas C y el Salamanca UDS C correspondiente a la jornada 16 de Liga en la tercera división Benjamín de fútbol 7, celebrado este sábado en el Anexo al Reina Sofía, ha concluido con 1-1.

También con el árbitro del encuentro reflejando supuestas acciones cometidas por varios integrantes del equipo visitante.

Según el acta, al que ha tenido acceso esta radio, en el minuto 8 el técnico foráneo, Julián García, ha sido expulsado por el siguiente motivo: "Coge el balón y lo patea con una fuerza excesiva al campo en señal de protesta poniendo en peligro la integridad física de los jugadores, a los cuales el balón les pasó muy cerca. Tras acabar el partido, Julián García se dirige junto a algunos jugadores hacia mi vestuario para recriminar mis decisiones arbitrales sobre jugadas del partido".

En el escrito arbitral se añaden incidencias ocurridas con el público: "Durante todo el partido, los aficionados del Salamanca UDS C han estado constantemente insultándome por todas las decisiones que tomaba hasta el punto de parar el partido una vez en la primera parte para decir al delegado de campo que avisara a la grada para que cesaran, haciéndome caso al instante. Al rato, y con los continuos insultos, quise parar el partido, pero por la presión no me vi capaz. Al acabar el partido y dirigirme al vestuario, un aficionado del Salamanca UDS C me espera en la entrada al campo para insultarme llamándome, entre otras cosas, 'gilipollas', a la vez que otra aficionada me gritaba 'quítate la camiseta de Unionistas' y recriminaba mis decisiones arbitrales".