Febrero llevará a los quioscos dos colecciones de cromos sobre Salamanca

El segundo mes de 2026 va a poner a la venta dos colecciones de cromos vinculadas a Salamanca.

Cronológicamente, la primera que va a estar disponible es una realizada por Sportcrom sobre las plantillas masculinas y femeninas que componen el Club Baloncesto Avenida.

Este coleccionable, disponible desde hoy en el Pabellón Municipal de Würzburg-Silvia Domínguez, llegará a tres quioscos de la capital este domingo, 1 de febrero: los ubicados en la plaza de la Fuente, 8; el paseo de Canalejas, 100, y el paseo del Doctor Torres Villarroel, 35.

La segunda colección, de tarjetas, está creada por Holy Cards y versa sobre la Semana Santa salmantina.

Aunque en octubre de 2025 se anunciaba que estaría disponible antes de finalizar ese año, el proceso se ha retrasado, ya que, según expone a Onda Cero una de las partes, falta poner una fecha de febrero para llevar a cabo una presentación conjunta entre el Ayuntamiento de Salamanca, la Junta de Semana Santa de Salamanca y Holy Cards.