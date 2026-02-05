Los vídeos pornográficos usados para motivar a los jugadores de la Unión Deportiva Salamanca

El pódcast Offsiders entrevista esta semana al exfutbolista Sergio Gontán, 'Keko'.

Durante su intervención revela que, en su etapa en el Fútbol Club Cartagena, vivida en la temporada 2010-2011 en Segunda División, su entrenador, Juan Ignacio Martínez, empleaba un curioso método para captar la atención de la plantilla.

Según Gontán, el preparador incluía escenas pornográficas en los vídeos de estudio del juego propio y del adversario.

"Era bastante psicólogo. Sabía que la atención se pierde cada tres o cuatro minutos. Entonces, ponía unos segundos de un vídeo pornográfico. Estábamos todos como suricatos", cuenta el entrevistado.

El objetivo de este plan era mantener a los deportistas en estado de alerta y evitar que se distrajeran en este proceso.

Martínez dirigía a la Unión Deportiva Salamanca en la segunda categoría del balompié nacional en la campaña 2007-2008, por lo que el interrogante es evidente: ¿Usaba esta fórmula para motivar a un plantel que terminaba séptimo en la Liga?

La respuesta, tal y como desvelan algunos integrantes del mismo a Onda Cero Salamanca, es afirmativa: "Era un adelantado a su tiempo".