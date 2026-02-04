La afición de Unionistas estará callada durante los dos primeros minutos de su próximo partido como protesta por los arbitrajes recibidos esta temporada

Como adelantaba este martes la socia de Unionistas de Salamanca Ángela Gómez en 'La Banda', la tertulia deportiva semanal de Onda Cero Salamanca que puede escucharse en su página web y en sus cuentas de Facebook y Twitter, la hinchada del conjunto salmantino protestará por los arbitrajes sufridos esta campaña.

Lo hará el sábado a las 18:30 horas, cuando empiece su encuentro de la jornada 23 de Liga en la tercera categoría del fútbol español, en el que recibirá al Ourense.

La iniciativa, que parte de 'Fondo Popular', una agrupación de animación que se ubica en el Fondo Oeste del estadio Reina Sofía, consiste en guardar silencio durante los dos primeros minutos del duelo para mostrar el malestar "por los arbitrajes de la temporada, en concreto por los errores cometidos en el uso del FVS, especialmente en el último partido".

La cita a la que se hace referencia corresponde a la jornada 22 del campeonato liguero, en la que la formación blanquinegra perdía 2-0 en el campo del Celta de Vigo B.

EL acto estará acompañado por la exhibición de una pancarta.

Según 'Fondo Popular', "se trata de una acción puntual, simbólica y respetuosa, acordada de forma participativa por la Comisión de Debate de 'Fondo Popular".