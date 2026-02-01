'Conexión Vintage' recuerda el récord de Paulo Roberto ante el Sol Fuerza Salamanca

El programa de Teledeporte 'Conexión Vintage', que repasa historias deportivas a través del archivo de Radio Televisión Española, ha dedicado su espacio de esta semana a Paulo Roberto.

Se trata de un exjugador de fútbol sala nacido en Brasil y nacionalizado español que se enfrentó al Sol Fuerza Salamanca en la máxima categoría de este deporte.

De hecho, en la emisión se recuerda que tiene el récord de más goles marcados en un mismo partido en la Primera División española y se recuerda que lo conseguía ante el equipo salmantino, desaparecido en el año 2000.

Ocurría en la jornada 23 de Liga de la campaña 1996-1997, cuando lograba 9 tantos en la victoria de su formación, El Pozo Murcia, por 14 a 6.