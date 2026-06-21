Buen tiempo, premios, sorteos y paella, entre los ingredientes del 'XXIII Torneo de Golf de Onda Cero Salamanca'

El fin de semana del paso de la primavera al verano coincidía con la celebración del 'Torneo de Golf de Onda Cero Salamanca', que en este 2026 alcanzaba su edición 23.

Los 112 participantes congregados en el campo de La Valmuza empezaban la jornada con buena temperatura y momentos de viento que, junto al avituallamiento y la comida preparada para la ocasión, ayudaban a llevar mejor los hoyos en los que hacía más calor.

Como siempre, el evento repartía premios a los ganadores, algunos de los cuales se clasificaban para el campeonato nacional de la radio.

También había sorteo de regalos, fotos para el recuerdo que pueden consultarse en el Facebook de esta emisora y anécdotas recogidas en el vídeo que aparece en la parte superior de esta información.