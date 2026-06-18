Así será la Vuelta a Castilla y León Élite y Sub 23 que pasará por la provincia de Salamanca

La Vuelta a Castilla y León para las categorías Élite y Sub 23, que vivirá su tercera edición este año, ya tiene su recorrido perfilado.

Aunque la organización ha dado algunas pistas y desvelado parte de algunas jornadas, Onda Cero Salamanca puede adelantar el contenido de las cinco etapas, a celebrarse del 21 al 25 de julio.

La primera unirá Aguilar de Campoo (Palencia) con La Bañeza (León) a través de 176 kilómetros que empezarán a recorrerse sobre las 13:30 horas, unos 30 minutos después de que en el monasterio de Santa María la Real se dé la salida neutralizada, que constará de 10.000 metros. En el kilómetro 28 se subirá el puerto de Sotobañado y Priorato, de cuarta categoría; en el 42, el de Villabasta, también de cuarta; en el 54 se afrontará el esprín especial de Saldaña, y en el 159, el de Santa María del Páramo. Alar del Rey, Villaeles de Valdavia, Membrillar, Quintanadíez de la Vega, Villarrodrigo de la Vega, Villambroz, Terradillos de los Templarios, Sahagún, Vega de Valmadrigal, Matadeón de los Oteros, Villamañán y Requejo de la Vega serán algunos de los lugares por los que transitará el pelotón. La meta estará ubicada en la calle de San Julián, a la que se llegará entre las 17:15 y las 18 horas.

El segundo día comunicará Fuentesaúco (Zamora), concretamente la empresa Quesería La Antigua, con Cuéllar (Segovia) por medio de 153 kilómetros que empezarán a las 13:30 horas para realizar una ruta neutralizada de 5.400 metros. La salida lanzada se dará 18 minutos más tarde y habrá esprines especiales en Arévalo (kilómetro 73) y Santa María la Real de Nieva (kilómetro 100). Tras pasar por Cañizal, Vallesa de Guareña, Madrigal de las Altas Torres, Barromán, Villanueva del Aceral, Aldeaseca, Montuenga, Codorniz, Aldeanueva del Codonal, Ortigosa de Pestaña, Migueláñez, Nava de la Asunción, Navas de Oro, Samboal, Narros de Cuéllar y Arroyo de Cuéllar, los participantes arribarán a la meta, situada en la calle del Palacio, entre las 5 y las 6 menos cuarto de la tarde.

La etapa 3 enlazará Santa Marta de Tormes (Salamanca) con Piedrahita (Ávila) mediante 139 kilómetros que se iniciarán a las 13:30 horas en la plaza de España con un tramo neutralizado de 7.000 metros que dará paso a la salida real a las 13 y 48. Antes del final, previsto entre las 5 y las 5 y media de la tarde en la calle Fuera de la Villa, los ciclistas tendrán que superar los esprines intermedios de Piedrahita (kilómetro 62) y El Barco de Ávila (kilómetro 114), además del puerto de Peña Negra, colocado en el 76 y catalogado de primera categoría. En este caso, la prueba discurrirá por localidades como Calvarrasa de Arriba, El Encinar, Alba de Tormes, El Tomillar, Horcajo Medianero, Collada del Mirón, Malpartida de Corneja, Navalperal de Tormes, Hermosillo, Vallehondo, Los Sauces, Encinares y La Horcajada.

El penúltimo trazado irá de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) a Guijuelo (Salamanca) y constará de 164 kilómetros. Los primeros, que forman parte del trayecto neutralizado, serán 4 y comenzarán en la plaza de España a la 1 y media de la tarde. En cuanto a esprines intermedios, habrá uno en Guijuelo (kilómetro 74) y otro en San Esteban de la Sierra (kilómetro 109). Las dificultades montañosas serán los puertos de Valero (kilómetro 126), de primera categoría, y de Cristóbal (kilómetro 141), de segunda. Después de que circulen por Macotera, El Tomillar, Horcajo Medianero, Sanchopedro de Arriba, La Tala, Casafranca, Endrinal, Monleón, El Tornadizo, San Miguel de Valero, Santibáñez de la Sierra o Valdelacasa, se prevé que los corredores lleguen entre las 17:30 y las 18 horas a la meta, situada en la calle de Filiberto Villalobos.

La jornada conclusiva transitará entre la calle del Palacio de Villabrágima (Valladolid) y la carretera VA-303 de La Pedraja de Portillo (Valladolid). La formarán 127 kilómetros que arrancarán a las 11:09, 9 minutos después de la salida neutralizada, que constará de 4.000 metros. Con esprines intermedios en Tordesillas (kilómetro 65) y Serrada (kilómetro 80) y subidas a los altos de Peñaflor (kilómetro 29), Torrelobatón (kilómetro 52), La Garganta (kilómetro 114) y Pista Portillo (kilómetro 120), todos de cuarta categoría, la Vuelta discurrirá por Valverde de Campos, Castrodeza, Velilla, Matapozuelos, Mojados, Megeces y Portillo para terminar entre las 13:47 y las 14:10 horas, según los horarios programados por los organizadores.