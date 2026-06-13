DEPORTES

¿Cuál es el mejor horario para un partido como local de Unionistas?

La directiva, abierta a plantear esta cuestión a sus socios

Roberto Benito

Salamanca |

Aficionados del equipo salmantino antes de un compromiso de la campaña 2025-2026
Aficionados del equipo salmantino antes de un compromiso de la campaña 2025-2026 | Onda Cero Salamanca

¿Viernes por la noche? ¿Sábado por la tarde? ¿Domingo por la mañana? ¿Otra opción?

¿Cuál es el horario en el que los socios de Unionistas querrían que su equipo jugara los partidos de Liga como local en la tercera categoría del balompié?

Teniendo en cuenta que la Real Federación Española de Fútbol y las televisiones que retransmiten los encuentros se basan en sus criterios y preferencias para fijarlos, cada seguidor también defiende los suyos.

Por eso, esta cuestión se trasladaba a la última Asamblea General Extraordinaria del club, en la que la junta directiva informaba de que en la última temporada pedía al ente federativo que sus choques en casa fueran el sábado a el domingo a las 18:15 horas.

En este caso eran los propios directivos quienes respondían a la pregunta planteada desde la Real Federación Española de Fútbol por falta de tiempo para hacérsela llegar a los aficionados previamente.

Con la intención de estar preparada por si se le vuelve a solicitar que marque dos horarios, la directiva hacía saber que consultará a los socios para contestar con los horarios más demandados por ellos.

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