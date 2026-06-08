DEPORTES

Unionistas, interesado en la situación del entrenador de porteros Luis Hernández

Carece de este puesto tras la marcha de Raúl Turiño

Roberto Benito

Salamanca |

El preparador de guardametas, en el estadio Helmántico
El preparador de guardametas, en el estadio Helmántico | Salamanca UDS

Unionistas necesita encontrar entrenador de porteros por primera vez en diez cursos.

La marcha de Raúl Turiño deja vacante este cargo para la próxima campaña, que será la novena (además, seguida) en la que el equipo charro compita en la tercera categoría del fútbol.

Según ha podido saber Onda Cero Salamanca, uno de los candidatos a sucederle es Luis Hernández, que tiene experiencia en esta función en el Ribert y en el Salamanca UDS (cantera y primer plantel).

El club blanquinegro ya ha preguntado por su situación, pues está avanzando en la confección del cuerpo técnico para el siguiente curso.

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