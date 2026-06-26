Iker Muniain podría dejar de ser el entrenador del Salamanca UDS sin haberlo dirigido para convertirse en técnico del San Lorenzo de Almagro

El 15 de junio, el Salamanca UDS anunciaba que Iker Muniain sería su entrenador durante la temporada 2026-2027, en la que va a competir en la segunda categoría del balompié.

Sin embargo, este 26 de junio, es decir, once días después, el programa de Argentina 'Digamos todo', de Picado TV, apunta que el preparador se ha reunido con la directiva del San Lorenzo de Almagro, del máximo nivel argentino, para poder convertirse en su próximo técnico.

Según la información aportada por el periodista César Luis Merlo, el exfutbolista del cuadro azulgrana "tiene una cláusula de salida sin costo" del cuadro salmantino.