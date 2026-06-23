Inquietud en el deporte de Salamanca por la posible falta de agentes de seguridad en próximas pruebas a celebrarse en vías urbanas y carreteras

Algunos eventos deportivos que se celebran al aire libre en la provincia de Salamanca podrían correr peligro o tener que modificar sus planteamientos y recorridos en el futuro ante la falta de suficientes efectivos de seguridad para llevarlos a cabo.

Según trasladan organizadores de pruebas a Onda Cero Salamanca, algunos ya han recibido información verbal de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como Policías Locales, podrían bajar su número de agentes para cubrir diversas citas en el país debido a criterios de coordinación interna derivados de ausencia de plantillas suficientes por turnos de trabajo, vacaciones y jubilaciones sin remplazar.

Esta situación ya se está dando en varios puntos de España y de Europa con el añadido de protestas sindicales en algunos casos que han llevado a suspender campeonatos, a cubrirlos con menos personal y a condenar al Ayuntamiento de Granada "por obligar a la Policía Local a hacer horas extra".

Ante esta circunstancia, algunas competiciones se plantean la opción de reducir sus lugares de paso e, incluso, recurrir a empresas de seguridad privada si se permitiera.

Los deportes más afectados por esta posible bajada de seguridad serían el automovilismo, el atletismo, el ciclismo y sus derivados, que son los que se practican en suelo urbano o carreteras y necesitan de esta cobertura pública.