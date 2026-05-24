El Salamanca UDS estudia incorporar a Chema García a su organigrama de la base

Concluida la campaña 2025-2026, el Salamanca UDS prepara la siguiente.

Para su primera plantilla, que seguirá en el cuarto nivel del fútbol español, busca entrenador y delegado de equipo, ya que los únicos movimientos que ha comunicado oficialmente son la salida de Jorge García y Álvaro Boyero, tal y como avanzaba Onda Cero Salamanca el 4 de mayo, una semana antes de que el club blanquinegro lo anunciara.

En cuanto a su base, ha informado de que Alonso Fernández y el argentino Cristian Omar Lupidio dejan sus puestos de técnico y encargado de material en el Juvenil, que juega en la segunda categoría.

También del cambio de director de cantera: Óscar Martín, 'Dela', sustituye a Sergio Pérez.

A este organigrama podría incorporarse Chema García, uno de los directivos del Cabrerizos. cuyo primer plantel ha quedado tercero en la octava y última división.

Por otra parte, como informaba el programa de esta emisora 'La Brújula de Radioestadio' el pasado viernes, el 20 de mayo concluía el plazo de presentación de solicitudes para las subvenciones anuales que concede el Ayuntamiento de Salamanca y el club está pendiente de conocer qué va a pasar con la suya, pues el consistorio está estudiando un posible incumplimiento de algunos requisitos necesarios para recibirla tras vetar a periodistas y obviar lucir el logotipo de esta administración pública en algunos eventos.