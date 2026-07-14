China, nueva meta en la carrera ciclista de Borja Alfaraz

Borja Alfaraz, uno de los dos seleccionadores de ciclismo naturales de Salamanca que ha tenido Venezuela, cambia de país y de función.

Y es que el charro ha aceptado ser el científico de rendimiento de la Federación de China con el propósito de preparar a corredores de varias especialidades.

En declaraciones al programa de Onda Cero Salamanca 'Noticias Matinal', Alfaraz se muestra contento por esta oportunidad, ya que le está permitiendo aportar algunas de las conclusiones obtenidas en su empresa y en su tesis doctoral.