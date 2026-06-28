'Onda Cero Salamanca', reconocida en la 'XXV Gala Regional del Balonmano'

La Federación de Balonmano de Castilla y León cerraba este fin de semana la campaña 2025-2026 con la celebración de su 'XXV Gala Regional del Balonmano', en la que premiaba a instituciones, clubes, directivos, entrenadores, jugadores, árbitros, empresas y medios de comunicación por su labor durante la misma.

Entrega del reconocimiento | Federación de Balonmano de Castilla y León

Entre las entidades reconocidas se encontraba Onda Cero Salamanca por su tarea informativa y divulgativa de este deporte a través de 'Noticias Matinal', 'Más de uno Salamanca', 'Noticias Mediodía', 'La Brújula de Radioestadio' y 'La Banda'.

Fotografía de los premiados | Federación de Balonmano de Castilla y León

La emisora agradece al ente federativo la concesión de este galardón recogido en Laguna de Duero (Valladolid) y lo comparte con sus oyentes.