ONDA CERO

'Onda Cero Salamanca', reconocida en la 'XXV Gala Regional del Balonmano'

Celebrada en Laguna de Duero (Valladolid)

Onda Cero Salamanca

Salamanca |

Roberto Benito, periodista de 'Onda Cero Salamanca', con la distinción recibida
Roberto Benito, periodista de 'Onda Cero Salamanca', con la distinción recibida | Onda Cero Salamanca

La Federación de Balonmano de Castilla y León cerraba este fin de semana la campaña 2025-2026 con la celebración de su 'XXV Gala Regional del Balonmano', en la que premiaba a instituciones, clubes, directivos, entrenadores, jugadores, árbitros, empresas y medios de comunicación por su labor durante la misma.

Entrega del reconocimiento
Entrega del reconocimiento | Federación de Balonmano de Castilla y León

Entre las entidades reconocidas se encontraba Onda Cero Salamanca por su tarea informativa y divulgativa de este deporte a través de 'Noticias Matinal', 'Más de uno Salamanca', 'Noticias Mediodía', 'La Brújula de Radioestadio' y 'La Banda'.

Fotografía de los premiados
Fotografía de los premiados | Federación de Balonmano de Castilla y León

La emisora agradece al ente federativo la concesión de este galardón recogido en Laguna de Duero (Valladolid) y lo comparte con sus oyentes.

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